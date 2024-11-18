昨天（17日）中華隊打敗澳洲，直接挺進東京，而根據YT頻道《KC的體育視界 Sports Vision》的PO文表示，回想起12強開賽前，日媒《SportsNavi》的賽前戰力預測，台灣35分，排名倒數第二，先發5分、後援5分，12隊並列最差，結果呢? 4場只失10分，B組最少，對戰日本跟韓國都只失3分，是日韓各自得分最少的場次，打擊6分，也是並列最差，結果呢? 4場打了20分回來，6發全壘打、14打點，從以上數據來看，可真是貨真價實的打臉呢！

12強這次的各隊數據。（翻攝YT／KC的體育視界 Sports Vision）

老實說SportsNavi的評析不是沒有道理，不說其他人，我自己在開賽前對中華隊的帳面投手實力感到擔憂，至少我認為要贏韓、多必須靠打擊戰，但中華隊這次的投手群，尤其是牛棚實在太令人驚艷，捕手林家正的引導與教練團適時地暫停 / 換投，都是投手群能穩住的關鍵，這裡也想特別稱讚曾豪駒總教練，第一次做國家隊總教練，即使對日本輸球，調度依舊合乎常理與數據，能夠不被棒球迷噴爛的總教練在現今時代實在少見，尤其是去年WBC第一戰對巴拿馬的謎之調度還歷歷在目，更顯曾豪駒與教練團這次的代領（帶領）有多麼令人刮目相看，能夠把SportsNavi打臉打回東京，見證台灣在一級棒球賽進前四，實乃人生一大幸事，下一站，東京巨蛋，新目標，打進一級賽事的決賽，追平1992巴塞隆納奧運銀牌的佳績！

網路上對中華隊的道歉表。（翻攝PTT）

而網友看到這篇文章，紛紛留言表示：「本想說是運氣，但每一場都是穩扎穩打，尤其投手群表現亮眼」、「感謝日本小看台灣，說不定其它隊就是看了這分析做出錯誤判斷」、「他們證明了自己，用實力打臉我們」、「他們依據真實資料分析的，很合理，我們就是穩紮穩打」、「教練團太夢幻了」、「打擊有發揮，投手沒被炸，守備有穩定」、「能力值是一回事，發揮出來是一回事」。

而中華隊昨天打贏澳洲後，在網路出現一波道歉潮，很多台灣民眾一開始可能是被網路球評，還有各大媒體的影響，大家都很不看好這次的中華隊，但這次12強的中華隊隊員們，用他們的實力，紛紛打出好成績，不管今天對戰巴西比數如何，都已經拿到東京的門票，讓網友們紛紛PO出道歉文，讓我們一起為中華隊加油吧！