台灣多個網路名人臉書粉絲專頁15日突遭臉書封鎖，其中包含知名主持人吳淡如等人，致使網友無法搜尋到相關網頁。國民黨立委王鴻薇今（18）日在立法院質詢此事件，警政署刑事警察局副局長林信雄澄清，他們有提供真實的「白名單」，但臉書內部篩選機制、聯繫上可能發生一些問題。

有多名網路名人臉書粉絲專頁15日收到臉書官方消息指出，「台灣用戶不會看到您的內容」，並稱「收到法律要求，須以違反當地法律為由限制存取您內容的權限，我們在進行法律與人權評估後，遵照該要求執行，其他地點的用戶仍可以看到您的內容」。

國民黨立委葛如鈞當時質疑，數發部從6月起開始四處搜集「正版粉專」白名單，沒想到疑似黑白名單搞錯，就連證交所官方粉專都被下架，「這不是納稅人想要看到的打詐預算執行效果。」數發部次長林宜敬發文指出，臉書是否有接到其他單位要求封鎖粉專，他並不清楚，若想知道真相，恐怕要去問臉書。

國民黨立委王鴻薇今（18）日在立法院外交及國防委員會質詢此事件，數發部次長林宜敬澄清，據他們了解是內政部警政署通報一批疑似詐騙網站，結果臉書海外執行單位因為溝通發生問題，他坦言不清楚，必須詢問警政署。

警政署刑事警察局副局長林信雄則表示，並不是警政署刑事警察局這邊的問題，而是臉書內部有個篩檢機制，在聯繫作業他們發生問題。

林信雄說，他們查證過，這些被下架的不是刑事局傳送的黑名單，他們有提供真實的「白名單」，但臉書內部篩選機制、聯繫上可能發生一些問題。王鴻薇進一步問，他們把白名單刪掉了？所以是Meta的問題？他們海外的問題？林信雄指出，他們海外的問題，所以立即向對方反映，當晚就把這些真實網站恢復。