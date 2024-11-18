美國前總統川普將再次入主白宮，並於明年1月就職，而我方依慣例會由立法院長代表組成祝賀團，但總統賴清德是否會指派立法院長韓國瑜赴美，也引發討論。對此，前立委郭正亮18日就表示，「立法院長本來就可以去，這是歷年的傳統，韓國瑜如果願意去就是100％可以，因為立法院是代表人民，不是代表行政權跟政府，美國的規矩很清楚，『有主權象徵的很難』」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「上次賴清德要到美國過境外交，美國最多就說只能到夏威夷，這還是拜登任內，好像他是要爭取拜登任內最後的機會去夏威夷，這就是取其次了」，郭正亮認為，「川普一上台，也不會讓賴清德去做過境外交，對川普第一年，賴清德不要太樂觀，川普第一年沒時間玩台灣牌，他要跟中國大陸相當不順才會打出來」。

至於韓國瑜是否可以赴美，郭正亮直言，「立法院長本來就可以去，這是歷年的傳統，美國不可能去阻止立法院長去，這是立法院的傳統，通常跟他去的會超過20個立委」，郭正亮強調，「因為立法院是代表人民，不是代表行政權跟政府，這個按照台灣關係法本來就是可以的，韓國瑜如果願意去就是100％可以，這就是歷來的傳統，這不是問題」。

至於其他人選的部分，郭正亮最後也說，副總統蕭美琴不太可能可以訪美，恐怕連行政院長也去不了，只能有國安會秘書長、外交部長可以，但也不能進入華府，美國的規矩很清楚，「有主權象徵的很難」。