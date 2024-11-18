立法院外交及國防委員會今（18日）邀請國家安全局局長、數位發展部等報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。而在2024大選時，網路上曾傳出前行政院副院長鄭文燦疑似出入酒店影片、前立委羅致政與緋聞女子床戰以及前立委趙天麟與陸籍女子親密照，國民黨立委徐巧芯質疑，國安局是否有調查這是真影片？還是Deepfake？而國安局長蔡明彥則回應，案子已交由檢調立案調查，國安局不便說明。

徐巧芯今日質詢時，在質詢台螢幕上放出鄭文燦出入酒店，及羅致政、趙天麟的煽情照，並詢問這些影片、照片到底是Deepfake，還是真實？徐巧芯也說，曾有立委拿影片請國安局瞭解是否是變造或偵查、外流影片的來源動機，國人需要知道一個答案

蔡明彥強調，這些案子發生後他們有瞭解相關狀況，國安局已經把相關的情資移送給檢調單位，特別檢調已經立案，所以目前調查進度，他不便說明。同時蔡明彥也指出，鄭文燦影片的來源IP位置是在中國大陸的上海。

徐巧芯繼續追問，那這影片流傳是否有涉及境外介選？蔡明彥回應，這也是他們關切重點。蔡直言，「不管影片的真偽，在我們大選有這些影片出來，就散佈的時間點及特別鎖定的、打擊的對象，不能排除有中國大陸希望介選的動作」。

至於羅致政疑似偷錄前總統蔡英文談話，徐巧芯質疑，國安局有去瞭解嗎？蔡明彥也說，這個案子在第一時間就移送到調查局處理，至於相關影片、錄音檔的真偽，要由司法檢察機關來作裁判。

徐巧芯繼續說，是否在司法檢調結果出來前，國安局不啟動對前總統蔡英文有被錄音、有國安機密外流的調查嗎？蔡明彥回應，如果檢調有來文，希望國安局提供相關資訊，他們會提供。徐巧芯也擔憂，若羅致政的錄音為真，那是否有其他國防外交委員的手機被入侵？國安局不應該做更完整的調查嗎？有無其他國安情資已經外洩了？

蔡明彥則強調，他們不會對國內政治人物做相關的政治偵防或資安的偵防，但如果立法院委員有疑慮，國安局願意提供專業的知識、協助。至於趙天麟是否涉及國安疑慮，徐巧芯指出，當事人說他願意接受國安調查，蔡明彥則回應，這些案子都已經送到司法機關，他們有把相關資訊提供給檢調。