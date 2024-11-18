50歲男星林志穎在今年10月推出全新單曲《奔向有你的地方》，而且還加碼宣布未來會有好幾首作品問世，更希望舉辦個人演唱會，令粉絲期待不已。今（18日）林志穎突然現身台北大巨蛋，觀看中華隊和古巴隊的棒球12強賽事，意外掀起球迷熱議。

林志穎今晚稍早在社群限時動態上PO文，曬出一系列在台北大巨蛋觀看賽事的照片，只見他帶著自己的可愛Q版娃娃，對著鏡頭閉眼比讚，而後面正是台北大巨蛋的現場照片，也可以從現場人數、狀況來看，顯現林志穎很早就抵達現場，看著球員們練球。

有趣的是，林志穎還特地帶了一副棒球手套朝聖，逗趣笑說，「這裡接得到球嗎？」此外，親民的他拍下自己所在位置，竟然在豪華貴賓席內，不僅室內設備齊全又豪華，燈光氣氛超佳，還能走出室外，悠悠哉哉地坐在沙發上看球。直呼：「大巨蛋首體驗，有人一起看嗎？」

林志穎首次體驗台北大巨蛋，讓球迷們感到驚喜。（圖／林志穎IG）

消息曝光後，就被網友轉發到PTT上驚喜分享：「林志穎也去大巨蛋看棒球！真的是小旋風林志穎！」大家紛紛留言朝聖：「看成JeremyLin」、「哇 那邊是貴賓席？」、「居然有戴手套」、「林志穎的笑容是否能拯救張曼玉的國語？」