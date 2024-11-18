由於東北季風持續影響，明（19）日北部、東半部地區降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，中南部地區也有局部短暫降雨，北台灣整日濕涼，低溫下探18度。氣象署表示，下周一（25日）東北季風才減弱，基隆北海岸及東北部地區仍有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，各地氣溫逐漸回升。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天迎風面北部、東半部地區降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，中南部地區及澎、金、馬受萬宜颱風外圍雲系北移的影響，有局部短暫降雨；溫度方面，北台灣整日濕涼，溫度約18到21度左右，其他地區清晨亦涼，低溫為20至22度，中部及花、東白天高溫為24至26度，感受較舒適，南部高溫可達26至28度，感受較溫暖。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周三至下周日（20日至24日）颱風逐漸減弱遠離、東北季風持續影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲；其中周三、周四（20日、21日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，中部亦有短暫雨，周五（22日）整體降雨稍趨緩，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢。

下周一東北季風減弱，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地氣溫逐漸回升。