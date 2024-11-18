高雄市立空中大學18日與高雄高分檢、臺南高分檢等檢察機關，以及獄政管理、毒防機關等共15個單位共同簽署MOU，將協力創建大南方柔性司法專班，針對南部地區之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人（指犯罪被害人）及其家屬，量身規劃一系列課程，期望引領其社會復歸，並提升就業競爭力。簽約儀式見證人高雄市政府秘書長郭添貴表示，市府對此一合作案將全力支持。

在高雄空大校長陳月端的奔波促成下，該校18日與高雄高分檢、臺南高分檢、高雄地檢署、橋頭地檢署、臺南地檢署、嘉義地檢署、雲林地檢署、屏東地檢署、澎湖地檢署、高雄監獄、屏東監獄、明陽中學、高雄毒防局、臺南衛生局及屏東衛生局等15個單位，共同簽署柔性司法專班合作協議書（MOU）。

簽約儀式中，陳月端表示非常感謝市府及這麼多機關單位的鼎力協助，大家才能夠齊聚一堂，共同擘畫，為社會弱勢、底層的民眾提供大學教育的機會，一起拉他們一把，讓他們不僅獲得學位，還能考取相關證照，提升就業，翻轉人生，找回自我尊嚴；這是高雄空大善盡大學的社會責任，也是大家合作無間，發揮型塑社會善良風氣的開端。

陳月端強調，高雄空大從101學期起就開設監獄班課程，目標為受刑人提供教育機會，幫助自我成長及社會復歸。今年起更將結合大南方檢察機關、監獄管理及毒防單位，透過專班教學提升受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者及馨生人的就業競爭力及社會適應能力，期以發揮柔性司法的力量及大學的社會責任。她表示，過去針對司法處遇人及馨生人提供之教育課程多為單次活動，涵蓋宣導說明會、就業輔導等內容，但未提供學分或學位課程；未來本專班將彙集現有教育課程之目標，規劃相關課程科目，為學員提供研修學分或學位的學習機會。大南方柔性司法專班初步擬定50學分課程，包括五大類：法律事務類、諮商輔導類、社會工作類、醫療照護類、就業知識及證照類，可針對不同類別學生需求量身打造其所需求的套裝課程組合，既彈性又實用。

臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎致詞表示，感謝高雄空大的創舉，可以把過去沒有機會接受高等教育的這些人，不論是受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者或馨生人及其家屬，可以自信就學，得到人生善良的指引，展現剛性司法蘊藏的聞聲救苦的柔性一面。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長黃玉垣致詞表示，非常敬佩陳月端校長的決心毅力，起心動念的把包含澎湖在內，雲嘉南及高屏地區的大南方範圍內的司法、教育資源結合起來，打破行政籓籬，讓這些相對弱勢的族群有就學、就業的機會，能順利復歸社會，可謂功德無量。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，以往司法保護多停留在剛性司法的思維，即著重於加害人的處罰及受害人的金錢賠償，但加害人及受害者在後續的社會歸復情形多被忽略，這更凸顯司法保護中柔性關懷層面的重要性，高雄空大結合大南方地區的檢察機關、獄政管理、毒防機關共同開設柔性司法專班，把這些有需求的人通通納入高雄空大的教育體系中，並為其量身設計50學分的課程，展現教育翻轉的力量，亦是柔性司法的重要一環。

高雄空大具有彈性的遠距教學優勢及多元的學習管道，透過柔性司法專班的開設，以及七大學系的奧援，針對大南方之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人及其家屬量身規劃一系列課程，且只要修滿128個學分就可獲得大學學位；期望能夠引領司法處遇之人、受害人及其家屬，透過教育的正向力量，穩固其社會復歸之基石，並提升就業競爭力，進而體現平等的受教權以及發揮教育翻轉的功能，實踐柔性司法的精神。

柔性司法係指從事司法工作者，本包容、關懷、慈悲之心，以柔軟、柔性、軟性思維、採取同理心態度，處理司法有關之作用行為，包括民事、刑事、執行案件及非訟事件，從受理到偵查，審判或非訟處理，以至裁決等程序、連同處遇與決定皆在內。柔性司法是未來司法之進路，需在司法領域強力推動，其具體方略說明如下：一、充分體認國民期待，活化柔性司法功能；二、落實性別主流化，提升男女平權平等實效；三、落實寬嚴併濟刑事政策，靈活運用社區處遇制度；四、重視人道思想，強化人性關懷；五、建立以個案當事人需求為主軸之保護機制，實現實質公義價值；六、全力推動司法保護業務，建構社會安全防衛體系；七、落實人權保障，強化犯罪被害人保護；八、融合跨領域異質專業、發揮科技整合功能；九、深耕密植法治教育，強力宣導被害防範意識；十、綜合司法行政職能，研設司法保護中心，開創預防司法新契機；十一、全力整合社會資源，發揮績效乘數效果，必可貫徹博愛精神。