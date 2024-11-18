陳昇將於12月31日舉辦第30次跨年演唱會，他更召集黃連煜、阿Van推出「新寶島康樂隊」全新專輯《大波浪》。談到今年演唱會眾多，他也難逃被身旁好友詢問有沒有其他歌手的演唱會門票，讓他大受刺激，感嘆：「我情何以堪！」

陳昇最近特別上中視《綜藝一級棒》、三立《型男大主廚》，為宣傳演唱會和專輯卯足全力。他說，前陣子受到不少刺激，去吃牛肉麵時被老闆詢問有沒有其他歌手的門票，洗三溫暖時也被好友詢問能否拿到國慶晚會門票，他真的沒有，只好回說歡迎對方跨年來找他。

他從來沒有攻蛋計畫，自信能在台北國際會議中心（TICC）呈現完美演出，「我依然認為那是全台第一舒適的場地，有43張專輯歌曲的整合，而且歌手可以很有把握的說『我已經練了30年！』」他擁有眾多經典歌曲、鐵粉每年都會來看他跨年演出，「還好有3000人關注我就可以了，我夢也沒那麼大」。

陳昇將於12月31日舉辦「大波浪」跨年演唱會。（羅永銘攝）

對於警方最近大力嚴抓黃牛，他則覺得「黃牛票有什麼錯？我以前當兵在西門町看電影也買過黃牛票，當作人家勞動費」，消費者可以想想「非要去買嗎」、「為什麼不去看藝術展」，認為只要不買黃牛票就不會被哄抬票價，「不看了，就讓黃牛倒大楣」。

陳昇領軍的新寶島康樂隊成軍30年，前幾年受疫情影響，加上去年他和黃連煜分別捲入＃Ｍe Too風波，導致工作大受影響。陳昇去年火速澄清誤會，黃連煜則在今年9月獲不起訴處分，洗刷冤屈，新專輯就是在講述「人生沒完沒了的起起伏伏」。

陳昇近來積極宣傳新專輯以及「大波浪」跨年演唱會。（羅永銘攝）

被問到新專輯製作初期，黃連煜官司還未果，為什麼他仍決定要出輯？陳昇反問：「我兄弟如果是江洋大盜，我要承擔嗎？」他向來用作品說話，「話沒講完」，不想對自己失望，「碰到波浪就停住了，全世界就認定你是倒陽的團體」。

他說，「如果停在霧霾裡面，我怎麼會甘心？」認為有責任不讓新寶島停擺，於是推動團員錄音、製作專輯，從苗栗開始唱了5場演出，如今發片了他也積極做宣傳，終於走出霧霾獲得許多商演邀約，目前工作行程已經排到明年。

回憶成軍以來是否與團員吵架衝突過？他直言「當然有吵過」，1996年黃連煜單飛發展客語歌曲，而且「他的老婆對我有很大誤解，覺得『你在利用我老公的天份』。」當時有幾張專輯只剩下他跟阿Van兩個人，直到2011年3人才再度合體，陳昇說，「回頭看也沒有對不對，他金曲獎拿了10個了」。如今新寶島發行第13張專輯，3位大叔也將繼續以歌聲與創作，陪伴所有歌迷穿越時間的波浪，迎接2025年的到來。