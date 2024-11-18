北京時間11月19日世界盃預選賽亞洲區18強賽繼續展開爭奪，在C組第6輪比賽中，中國男足在主場迎戰目前小組戰績第一的日本隊。幾位日本球員在賽前評論稱，中國隊是主客場實力差異較大的球隊之一，在主場應該會燃起較強的鬥志，日方必須做好準備。

據《搜狐網》報導，日本隊在賽前訓練中，幾位中前場的主力球員接受了採訪，他們表達了自己對中國隊的印象。

目前效力於摩納哥的南野拓實說，「如果能像上次比賽那樣率先進攻並先下一城的話，我們應該能夠掌控比賽節奏。這一點我們要像往常一樣去執行。」談到中國隊的主場優勢，他表示：「中國隊是主客場實力差異比較大的球隊之一。」

效力於英國布來頓與霍夫俱樂部的三笘薰說：「我認為中國隊會燃起鬥志，這將是一場『混戰』，我認為他們會把這場比賽視為一次機會，我們必須做好準備。」

在法國甲級聯賽踢球的伊東純也認為：「就我個人感覺來說，比賽出場大概30分鐘，自己的身體完全沒有問題。接下來與中國隊的比賽，他們應該會通過長傳發起進攻，我覺得二點球的爭搶很重要。」

目前在德國甲級聯賽踢球的堂安律表示：「比賽要一場一場地踢下去。不過隨著比賽的深入，比賽帶來的緊張感逐漸減少，但我們還是要認真應對。接下來與中國隊的比賽我們是在客場，上一場他們遭遇了失利，因此本場比賽肯定會憋著一股勁。我們要好好準備比賽。」

目前國足積6分位居小組第4，但與沙烏地和澳大利亞同分。大陸國足主帥伊萬科維奇日前受訪時表示，「我們這個小組是各個小組裡最艱難的小組，接下來對日本，我們要全力以赴，要懷揣夢想去踢比賽，抱著拿分的決心去踢。」