怕胖團 PAPUN BAND成功在今年征服北流及高流，18日正式宣布征戰海外新篇章！攜手日本搖滾樂團 the telephones，將於11月22日及12月24日推出兩首由兩團合作的全新單曲，此外，也同時公開即將一起舉辦橫跨台日兩地的巡迴演出訊息。

2021年怕胖團與the telephones，因參與了浮現祭及日本 duo MUSIC EXCHANGE 共同企劃的「CALL OUT MUSIC」線上直播演唱會而相識。同為三人組合的怕胖團以及恰巧主唱表演時都會戴墨鏡，演出時也皆以讓台下氣氛嗨到最高點的現場實力，不謀而合的樂團特質，讓兩團一拍即合，甚至當2023年怕胖團前往日本演出時，the telephones擔任地陪，因此奠定了雙方的友情。

這次合作的兩首單曲，由兩團分別操刀主導音樂創作，怕胖團主導的單曲〈LV99勇者〉將於11月22日發行，為精實作品內涵，怕胖團遠赴東京錄音及拍攝 MV，展現進軍日本市場的企圖心。而由the telephones擔綱創作的單曲〈Zan“讚”〉預計在12月24日發行，他們則飛到台北錄音，怕胖團協同遊覽台北的迪化街、龍山寺與夜市等地，並帶大家體驗腳底按摩。

怕胖團由老外（左起）、大寶、閃亮組成。（歪的音樂提供）

the telephones主唱石毛輝分享了兩團的創作過程，他與怕胖團主唱閃亮透過社群訊息討論編曲細節，每當有新進展時，雙方都會互稱對方為「天才」或「神」。他笑著說：「雖然語言不通，但只要有音樂，什麼都不是問題！」怕胖團與the telephones也宣布，將以「LV1 to LV99-GAME START」為主題，舉辦征戰台日共四場的巡迴演出。