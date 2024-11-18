中國大陸第三艘航母「福建號」將在11月中下旬展開第五次海試，同時解放軍海軍的艦載機殲-15T，也在珠海航展中有了動靜態的展演，對於是否會在福建號航母的第五次海試中，進行電磁彈射與起降檢測，引發關注。對此，退役少將栗正傑18日就表示，「如果福建號可以不到6個月的時間就做第五次海試，跟美國比起來就好很多，在軍工產業方面，美軍確實落後中國大陸很多了」，引發討論。

栗正傑18日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「這次福建號航母做第五次的海試，美國最新的福特號航母，2017年下水海試，2018就回去港口修整，一直到2022年才出來，所以中間隔了4、5年，如果福建號可以不到6個月的時間就做第五次海試，跟美國比起來就好很多」。

栗正傑認為，「在軍工產業方面，美軍確實落後中國大陸很多了」，栗正傑也提到，「這第五次海試有一個很重要的意義，軍艦第一次海事通常是造船廠做測試，現在第五次應該就是跟海軍做一個交接，我們很期待的是殲-15T的彈射」。

栗正傑最後也說，「殲-15T的電磁彈射，解放軍應該是很有把握的，因為在珠海航空展正式官宣了，如果他們做完這個彈射，這種是雙倍的官宣，效果放大更多，同時中國大陸遲早會發展核子動力的航母」。