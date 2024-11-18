「88會館」負責人郭哲敏（左）因涉地下匯兌被羈押多日，新北地方法院諭知交保後經上訴被撤回更裁，新北院今（18）日再開庭審理，獲諭知以1億交保，他神情輕鬆離開新北地院法庭大樓。（柯毓庭攝）

「88會館」負責人郭哲敏小弟張旭昇（左）因也被新北地檢署指摘涉入地下匯兌被收押，今獲諭知1000萬交保。（柯毓庭攝）

郭哲敏的女友、前名模錢帥君就穿著十幾萬一件的名牌迪奧大衣、帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保，離去時雙手合十向記者致意。（柯毓庭攝）

「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌被羈押多日，新北地方法院諭知交保後經上訴被撤回更裁，新北院今（18）日再開庭審理，合議庭稍早諭知兩人再分以1億、1000萬元交保，並需拍照回報、限制出境8月。他稍早由女友名模錢帥君協助辦保後離開，向媒體表示「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了，謝謝大家」。

裁定約莫一小時後，郭哲敏的女友、前名模錢帥君就穿著十幾萬一件的名牌迪奧大衣、帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保，不久後還來了兩名身形剽悍的外國保鑣拿了兩把黑傘，準備協助郭與錢順利從地院離開。

稍早郭哲敏神態輕鬆離開法庭大樓，面對媒體詢問表示「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了，謝謝大家」，至於外傳他被黑白兩道追殺、是否擔心人身安全，他回答「沒有，沒這問題」。

郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。

檢辯雙方經過多次攻防，新北院稍早諭知郭哲敏交保金額提高到1億、張旭昇交保金額提高到5000萬，另兩人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心，稍早兩人順利辦保離開新北院。