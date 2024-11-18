高雄市政府今（18）日晚上突然公布最新一波例行性人事調動，包括鳳山等多個行政區區長異動，明日起生效。市長陳其邁指出，高雄市幅員遼闊，業務繁多，藉由此次人事調整，期望文官能夠獲得更多的歷練，熟悉各項職責，進而提升為民服務的能力。

高市府指出，民政局副局長林清益將調任為高雄市政府參事；鳳山區公所區長石慶豐則升任民政局副局長；仁武區公所區長吳茂樹調任為鳳山區公所區長。

前金區公所主任祕書陳瑞勇升任仁武區公所區長；大寮區公所區長黃伯雄調任運動發展局專門委員；客家事務委員會主任祕書鍾炳光調任大寮區公所區長；三民區公所區長宋貴龍則調任客家事務委員會主任秘書。

此外，旗津區公所區長羅長安調任三民區公所區長；路竹區公所主任祕書張淑貞升任旗津區公所區長；旗山區公所區長謝健成升任兵役處處長；旗山區公所主任祕書莊家柔升任旗山區公所區長；梓官區公所區長黃瑞財調任永安區公所區長；民政局科長陳毓君調任梓官區公所區長。