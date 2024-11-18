量產加速的C919大飛機陸續加入中國各大航空的機隊，C919在各大機場曝光率愈來愈高。目前大陸3大航空者有C919航班營運的城市，最近又多了四川成都，讓成都成為上海之外第2個C919齊聚的大城市。

據《快科技》報導，今年11月13日起，大陸國航接收第2架C919，並新增2條航線，分別為北京首都機場飛往成都雙流機場與武漢天河機場，由剛入列的B919Y執飛。

11月15日起，同樣接收了第2架C919的南航也新增一條航線，為廣州白雲機場到成都天府機場。

報導說，若再加上東航C919的上海虹橋至成都天府航線，成都成為上海之外，第2個「集齊」三大航C919的城市，武漢則成為第8個迎接C919的城市。

據了解，成都是中國繼北京、上海之後，第3個運營雙4F級機場的城市。3大航空的C919航線中，國航在成都雙流運營，而東航、南航均在成都天府運營。

總計目前C919運營的航點城市有北京（首都/大興）、上海（虹橋）、廣州、成都（雙流/天府）、西安、杭州、太原、武漢。