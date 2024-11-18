世界12強棒球賽B組出線隊伍17日決定，WBSC（世界棒壘協會）今(18日)公布日本東京巨蛋賽程，經修改對戰組合後，日本在四強超級循環賽有全部主場優勢，且全部是晚場18時比賽。中華隊則3場比賽全部都是客場，賽程最不利；此外，前兩天是中午11時比賽，對日本才晚場出賽。

粉專「誰比朕更有力」17日依照預賽的分組落點排出四強對戰，原本為地主日本隊全部先攻、全在晚間出賽，但這份賽表今(18日)作出了更動。在修改過後，全部先攻的隊伍改為中華隊，不過沒有晚場接午場的比賽。日本則全部後攻、晚場。美國及委內瑞拉則都有晚場接午場的比賽。

網友表示「主場優勢？只好打出好成績，打破主場優勢囉！」18日晚間2比0戰勝古巴，預賽取得4勝佳績的中華隊，讓所有球迷給予滿滿信心。

四強及決賽對戰（台灣時間、後為主場）：

超級循環賽（預賽對戰不計入）：

11/21 11:00 中華隊(B2) vs委內瑞拉(A1)

11/21 18:00 美國(A2) vs日本(B1)

11/22 11:00 中華(B2) vs美國(A2)

11/22 18:00 委內瑞拉(A1) vs日本(B1)

11/23 11:00 美國(A2) vs委內瑞拉(A1)

11/23 18:00 中華(B2)vs日本(B1)

季軍賽

11/24 11:00 循環賽排名第四 vs循環賽排名第三

冠軍賽

11/24 18:00 循環賽排名第二 vs循環賽排名第一