昔日偶像男團「Lollipop棒棒堂」2009年解散，讓不少喜愛他們的粉絲相當遺憾。如今睽違15年再度合體，一同主持節目掀起回憶殺。其中成員威廉也忍不住表示「回歸偶像團體不容易」，竟讓他差點「婚姻破裂」原因曝光。

威廉18日透過IG發文直言，回歸偶像團體不是件容易的事，除了有通告需要早起，還因為團員都很瘦，所以得督促自己減肥維持身材，且還有可能「造成婚姻破裂」。威廉透露，某天錄影期間，收到老婆訊息提出質疑：「為什麼車上沒丟掉的咖啡杯有口紅印？」

車上杯子留有口紅印，威廉還原過程真相。（圖／翻攝自威廉IG）

讓威廉瞬間緊急回憶，「我左思右想…我不太可能載其他的異性，我的經紀人也都不擦口紅啊！」，後來才想起因為回歸偶像團體的關係，化妝師為了讓他能有好氣色，才會在嘴唇上塗一些有顏色的護唇膏，讓他幽默笑說：「真的是偶像團體害人不淺啊！」不過威廉也直球告白，和團員們一起錄節目真的很開心。

貼文曝光後，釣出許多粉絲幽默回應：「這嘴唇範圍大到如果是女的肯定是安潔莉娜裘莉」、「IG 簡介《前偶像團體成員》是時候改回《現任偶像團體成員》」、「解除危機」、「誤會大了」。