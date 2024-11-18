許多人買房置產錢都會注意避開嫌惡設施，以免生活品質大受影響，其中公園、學校都是常見的嫌惡設施。一位網友近日好奇，嫌惡設施除了常見的加油站、變電箱、宮廟、禮儀社等，是否還有其他影響生活品質的「隱形的嫌惡設施」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛點名美式賣場好市多，直呼由於好市多吸引大量人潮前往消費，常會導致周圍道路大塞車。

原PO在PTT發文表示，常見的嫌惡設施包括加油站、變電箱、宮廟、禮儀社等，「那麼有沒有你們平常沒注意但卻覺得吵到，影響你們居住生活品質的，算是隱形的嫌惡設施？」，原PO認為餐廳、超商、賣場、停車場雖然能增加生活機能，但也可能因此影響生活品質。

對此，許多人紛紛回應，「只要不是太誇張的設施應該都還好，住商混合很難避免」、「排隊名店，一間搞得樓下都是人」、「捷運站附近會停很多摩托車，巷弄都停滿摩托車，其實不舒服」、「耶誕城跟大遠百，整條街都喪屍」、「摩托車行，半夜還在改吵死」、「醫院吧…每天救護車鳴笛聲聽到飽」。

其中許多人點名好市多，「堵車路段還佔專用車道的Costco」、「台北、台中、高雄的Costco都去過，只有高雄的沒遇過塞車」、「Costco啊，又不會常去還塞車」、「最好笑的是住Costco隔壁，開車出來停車場被堵塞一次，回家再塞一次」。