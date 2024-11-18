港籍啦啦隊女孩冼迪琦（小迪），過去是偶像女團「AKB48 Team TP」出身，憑藉甜美可愛的外型與個性，加盟中信兄弟啦啦隊後，人氣居高不下。近日，隨著世界棒球12強賽事開打，冼迪琦也受邀擔任「Premier 12 STARS」啦啦隊，更挑戰韓國最難、最累的舞蹈〈疾風街道〉，影片瞬間造成瘋傳。

小迪日前擔任澳洲和多明尼加的天母賽事應援啦啦隊，也吸引眾多球迷到場朝聖。招牌的雙馬尾，再加上全身粉色系的造型，還微露誘人的小肚肚，讓小迪更加甜美和陽光，讓人看了活力滿滿，彷彿一整天心情都會痊癒。

更厲害的是，這次「Premier 12 STARS」為了因應韓國、日本的風格，啦啦隊還加碼練習了韓國最難最累的〈疾風街道〉。可以看到小迪全程面帶微笑，動作乾淨俐落從不馬虎，即便跳起來超級累，必須大力喘氣和呼吸，但小迪表現超好，也展現她偶像出身的實力。

冼迪琦表演〈疾風街道〉大受好評。（圖／冼迪琦IG）

小迪興奮地在IG上分享這段畫面：「開心也可以參與到這項盛事，謝謝大家來到現場，觀看外隊比賽也是很難得很寶貴的經驗，大家也要多多支持哦！！下次見啦！」粉絲們全被小迪的笑容折服，紛紛大讚，「真的是女團培育出來的，跳起來真的很好看」、「把全身氣力放出去的跳法太震撼了，好喜歡！」更有人形容這表現不輸韓援。