被視為「廉價航空先驅」的美國精神航空（Spirit Airlines）因持續虧損而面臨營運困境，儘管採取包括出售飛機以及實施裁員等措施，仍無法挽救營運，迫使該公司於周一（18日）正式聲請破產保護。

精神航空今年以來股價已暴跌93%，每股僅剩1.08美元，而在聲請破產保護後，預計短期內將從紐約證券交易所下市，成為自2011年美國航空後首家啟動破產程序的美國大型航空公司。

精神航空成立於1980年，以極為低廉的基本票價贏得價格敏感型旅客的青睞。但精神航空的服務頻遭客訴，自2022年起，被國際航空運輸評級組織SKYTRAX評選為最差勁的航空公司之一，只有三顆星，之前曾是SKYTRAX唯一給予兩星評級的航空公司。SKYTRAX評選的最高等級為五星級。

精神航空曾在2022年試圖與邊疆航空（Frontier Airlines）合併，但因捷藍航空提出更高報價而改變計畫。可是聯邦法院今年1月以反壟斷為由，阻止捷藍航空收購精神航空的計畫，認為合併將削弱市場競爭並推高票價。

精神航空雖努力自救，除了裁減200名機師、大放無薪價、與空中巴士（Airbus）達成新採購飛機訂單延期交付，近期還出售23架飛機給航空產業龍頭企業GA Telesis，以改善現金流，但分析師預期，該公司仍需進一步縮減規模來降低成本。

精神航空表示，已與債券持有人達成預先安排的協議，不會對供應商與飛機出租商造成損害，而航班營運與服務也將持續進行，消費者依然可以正常訂票。