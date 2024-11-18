中華隊18日在世界12強棒球賽預賽最終戰，以2比0擊敗古巴隊，以預賽戰績4勝1敗、B組第2晉級4強，總教練曾豪駒賽後感謝球迷，儘管此役已經無關晉級態勢，仍有30924名球迷進場為中華隊加油，「明天開始要進入下一階段，我們會帶著全台灣球迷熱情跟期待，去打出一場場精彩比賽。」

昨天中華隊與日本隊分別擊敗澳洲、古巴隊後，台日就確定攜手前進東京，今天中華隊讓前幾場較少出賽的球員先發，在3、4局各添1分，加上7位投手聯手壓制古巴打線。

曾豪駒賽後先感謝所有進場為中華隊加油的球迷，為中華隊吶喊、鼓勵，賽後中華隊全隊與「前進東京」布條合影，「台灣隊長」陳傑憲也拿起麥克風向現場所有球迷喊話，「我們會帶著這股力量前進東京，謝謝你們。」

今天中華隊以2分差勝出，曾豪駒認為，在低比分的比賽中，守備、投手壓制力就更顯得重要，「尤其是5局上中外野回傳球，培峰也做了很好的守備，讓氣勢維持住。」此役教練團讓林家正先發守一壘、戴培峰蹲捕，未來是否會延續這樣的安排，則要看林家正對比賽的適應度，「看怎麼讓球隊運作會更好。」

中華隊在外界不看好的情況下，在B組預賽打下4勝1敗成績，投手群表現最讓外界驚艷，曾豪駒也認為，最出乎意料的是投手部分，真的展現的非常好，也為球員表現感到榮幸且驕傲，「他們在過程中一直相信自己，相信自己做得到，才有今天的成績。」