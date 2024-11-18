台北大巨蛋漏水爭議不斷，，遠雄承諾10月底前完成改善，但台北市體育局持續發現漏水，目前已依約開罰120萬。如今有技師公開漏水原因指出，「主要是因為當初停工，但屋頂鈦板還沒蓋，柯文哲停工了4年，復工時為時已晚，導致漏水問題連連。」據了解，遠雄目前修復成本已超過4千萬。有粉專提到，當年柯文哲在民進黨幕僚的煽動下，把遠雄因應停工的一系列補救全講成「偷跑」，根本不准遠雄進行任何動作。

根據《NOWnews今日新聞》報導，大巨蛋漏水連連。一名曾參與勘查的技師表示，建物屋頂有鈦板，下方還有PC版等結構，接著就是防水層，當初大巨蛋鈦板尚未蓋好就倉促停工，且一停就是4年，風吹雨淋導致結構破壞，復工時為時已晚，如今才漏水頻傳，想徹底根絕問題恐不易。

遠雄副總經理楊舜欽則強調，修繕漏水是遠雄責任，發生漏水的原因很多，因為大巨蛋結構體是弧狀的，抓漏不容易，所以現階段會先採區域貼膠帶、截水槽等方式，盡量控制漏水，倘若持續無法改善，會再用水袋接住，引流至截水槽，目前已耗費修繕成本至少4千萬，比市府罰款還高，「但遠雄身為場館營運方，絕對不會逃避！」

粉專「我得了一種不刻薄會死的病」18日發文提到，「如果沒記錯，當年柯文哲在民進黨幕僚的煽動下，把遠雄因應停工的一系列補救全講成『偷跑』，根本不准遠雄進行任何動作。柯市府裡，好像還有個號稱著作等身的林姓建築師聲稱，鐵鏽是天然保護層什麼的？」

PTT鄉民表示「柯維拉上場救援」、「阿北都在土城了，還不夠負責嗎」、「又是柯文哲」、「全國事務馬維拉，北市事務柯維拉」、「技師名字不敢寫啊？」、「現在的新聞沒有柯文哲都寫不出來了」、「就八年前的墨綠柯文哲跟綠營在打蛋啊，換成在高雄蓋，根本沒人敢靠北」。

★未經判決確定，應推定為無罪。