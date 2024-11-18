許多人在外用餐時，常會選擇方便又快速的速食餐廳。一位網友發現，招牌餐稍貴的連鎖速食餐廳Subway近日推出新餐點，12吋價格330元直接突破價格天花板，讓他相當好奇「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，Subway除了餐點好吃，蔬菜多、食材新鮮、營養成分相對健康，因此雖然價格稍貴，仍有不少民眾會買單。

原PO在PTT發文表示，Subway的招牌餐點厚切嫩牛12吋售價為249元，已經貴到讓不少民眾改吃其他速食餐廳，近日推出的新口味起司香蒜嫩牛價格更是直接突破天花板，12吋售價為330元，「Subway敢賣這麼貴，底氣到底是什麼？」

對此，許多人紛紛回應，「盤子島」、「12吋火腿184元，好吃又不貴」、「真的貴，不然我應該會常吃」、「貴不是店家的問題，是你的問題」、「同類型的沒對手啊」、「鮪魚超級無敵好吃」、「底氣是台灣人有錢」、「沒人跟它競爭」、「沒有競品」、「比麥當勞CP值更高吧，12吋超飽」。

不少粉絲則分享，「營養成分不錯，有機會就會吃一下」、「我蠻常吃的，營養素算平衡又不難吃」、「營養好吃，健身最愛」、「營養又健康啊」、「健康又吃得飽，台灣這價位有對手？」、「我想吃菜」、「就吃『感覺健康』的啊」。