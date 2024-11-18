綠鬣蜥大舉入侵南台灣，造成中南部農損，民眾也開始憂心是否會擴及全台，有網友分析2原因讓綠鬣蜥難以北上，引起兩派人馬爭論，有人認為就算短期內北部能守住，但未來變數太多，還是要積極處置。

一名網友在PTT發文表示，認為2大原因綠鬣蜥過不了濁水溪，首先是溫度考量，綠鬣蜥是爬蟲類，只要北部連續幾天低溫，綠鬣蜥就會退回到南部。再來就是都市化程度，台中以北與南部差距太大，綠鬣蜥北上可能餓死或被車輾死，生命會自己找出路，不用理牠也不會北上。

觀點引起討論，不少人表示贊同，「只要來一次寒流就全死光了，北部活不了」、「北部一個寒流來就會大量死亡，基本上小事，但是南部就很難搞了」、「冷血動物適合生活的溫度範圍比較窄，這東西就剛好只適合南部生存」、「我快20年前在宜蘭當消防替代役就有民眾通報目擊綠鬣蜥，到現在北部都沒災情可能是真的不適合生存」。

但也有網友持反對看法，「溫度低是因為現在接近冬天，等回暖不就開始北伐了」、「近年寒流越來越少況且中部都有出現了，還在越不過濁水溪」、「早晚的問題，生物會進化，氣候會改變」、「這也只是剛開始，搞不好演化出可以適應，沒這麼容易死，只是活動力降低」、「遲早全台到處都是，等這篇被打臉」。

台灣防止虐待動物協會官網指出，綠鬣蜥平均壽命為10~20年，紫外線對於綠鬣蜥非常重要，適合生存環境溫度大約25~30度。根據TVBS報導，壽山動物園技士張哲銘表示，綠鬣蜥為熱帶動物，台灣北部環境較冷，綠鬣蜥較不容易生存，低溫會導致僵直而失溫。