民進黨前立委余天接受鄭弘儀訪問，回憶他的從政過程，今（18）日在《三立新聞網》播出。余天表示，政治是一個蠻現實的職業，讓他了解很多他以前不懂的事情，「我覺得值得啦！政治本來就是這樣，好像笑面虎！」別人求他的時候，都會承諾什麼，但等他做完了，都沒有，還要厚臉皮去討才有！最後只給他一個國策顧問。

余天回憶他如何踏入政治？他在58、59歲時，他爸爸要他去選新竹市長或選立委，最後決定選三重立委。他太太李亞萍一開始反對，因為李亞萍父親是老國民黨，還是黃埔軍校畢業的。但公公已經決定了，李亞萍最後也就同意了。

對於從政賠了3、4千萬，余天說不曾後悔，他自認做得不錯。他還記得，當了一屆之後，高志鵬想要選三重，就勸他改列不分區，每天在立法院一直洗腦。後來他就跟蔡英文說想改列不分區，但希望放在比較前面。最後把余天放在第14位，「我說好，沒問題！」結果那屆不分區民進黨只選上13個人！

余天也直言，他到處幫人助選、唱歌，都沒拿錢。他覺得這一輩子走政治這條路，和一些政治人物交際，讓他了解很多他以前不懂的事情，「我覺得值得啦！政治本來就是這樣，好像笑面虎！」以前紅的時候，別人去求他，都會承諾什麼什麼、絕對會怎樣怎樣；但等他做完了，都沒有！還要厚臉皮去討才有！

主持人鄭弘儀好奇問，本來有答應什麼？余天坦言，其實有很多次，「我不便講」，這關於民進黨裡面的事情。政治是一個蠻現實的職業，答應的事情，沒給也是應該。

鄭弘儀追問，有答應做電視台董事長或是總經理？「嗯～我有要求」，余天表示，那次不分區沒上的時候，本來要他去華視，「我說不要」，因為華視是屬於公廣集團，一年才撥給3億元給華視，是要做什麼？誰去做也做不起來。

「我說你把我弄到公廣，公視我就可以」，余天直言，反正賠多少也沒有人講話，他對節目一定內行，「你疼我就把我弄到那裡」，本來有答應，結果後來也沒有。像這次他沒選，本來有答應說要給他一個基金會，結果只給他一個國策顧問。

余天強調，這本來就是一個感受，既然答應就要做，有沒有他沒關係。他年紀這麼大，不選就是因為覺得有歲數了，還要爭那些做什麼？所以就說他退休，給他一個什麼東西。他們說好，盡量試試看，試到最後就是都沒有，「到現在還在等！」被問到民進黨有沒有虧欠他？余天笑稱，「如果要算起來，欠好多！」

如果余祥銓對從政也有興趣？余天急著說，不會讓他從政，太辛苦了！賺不到錢，服務要有很大的精神，還不能拿錢，被抓到會被判刑，「幸好我乾乾淨淨！」7、8間房子都賣掉了，剩北投那一間而已，還在貸款！