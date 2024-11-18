年末即將到來，員工們都準備摩拳擦掌等待老闆給的獎金與年終。丫頭（詹子晴）是演藝圈內知名的「闆娘」，愛賺錢的她斜槓了非常多事業，她近期接受專訪坦言，今年公司預計會發放至少6億的獎金；至於年終部分，她直言，本年度最後一季的業績尚未結算完畢，還沒能確定給到幾個月，不過該給員工的都不會少。

丫頭已經創業近10年，她直言當老闆就是一條不歸路，笑說：「就是半死不活的！每天不知道死了多少腦細胞，所以真的是不歸路，做生意很多鬥爭暗潮洶湧，到現在還沒習慣人心險惡這件事。」而現在不少年輕人嚮往當老闆，看似擁有更多的生活自主權、支配能力，但身為過來人的丫頭並不建議新鮮人一出社會就越級打怪，「我建議大家，如果有想當老闆的心，不如先去別人旗下當員工增加經驗與社會能力，除了熟悉社會運作外，還有多餘時間可以去學習其他技能。老闆還會花錢讓你去上課」，感嘆說，當老闆除了時間不夠用、不夠休息以外，賺的或許沒有比當員工的還多。

丫頭自嘲開始做生意之後，已沒有自己的人生，「埋頭苦做、壓力好大」就是日常。回想起當初創業動機，她當年只是個非常愛錢的人，單純覺得「創業」或許就是一個養成遊戲，但其實不盡然，「真正開始後，考驗的是耐心、責任心、毅力，包含開始創業後有點成就與能力，更希望能回饋社會，做很多的愛心幫助需要的機構，思維邏輯已經不是以前幼稚的我了」。

丫頭近10年都在努力打造自己的事業王國。（丫頭提供）

她以前個性比較直接、任性，不開心常會寫在臉上，但她知道當老闆不能這樣，每次遇到狗屁倒灶的事，丫頭都會謹慎面對所有問題，萬一有一個決策錯誤讓公司賠錢，就會影響到員工，「員工是我們的責任，現在公司大部分收入都會分享給員工，希望這個企業長久與員工一起成長」，足見她對員工們的疼愛。