中華隊中外野手邱智呈（左）在5局上展現「雷射肩」。（趙雙傑攝）

中華隊18日在預賽最終戰以2比0擊敗古巴隊，5局上中外野手邱智呈「雷射肩」、搭配捕手戴培峰的精彩守備，主審第一時間認定古巴成功得分，但戴培峰示意教練團提出挑戰，讓全場3萬多名觀眾透過大螢幕欣賞美技，還沒等到裁判判決中華隊就退場休息，戴培峰說：「我很確定，看得很清楚！」

5局上落後2分的古巴隊試圖反攻，2出局、二壘有人時第8棒打者敲出中外野安打，邱智呈接到球後直接把球傳回本壘，戴培峰接到球後順勢觸殺，第一時間主審認定跑者先碰到本壘，但戴培峰立刻示意教練團提出挑戰。

此時全場大巨蛋球迷緊盯中外野大螢幕，「欣賞」戴培峰與邱智呈攜手合作的美技守備，最後成功改判，也澆熄古巴反撲氣焰。總教練曾豪駒賽後也提到，這次守備很關鍵，擋住那1分也把氣勢維持住。

「很確定，他（邱智呈）傳的很準。」戴培峰十分肯定自己比較早碰到跑者，果斷示意教練提出挑戰，「接到球後觸殺的時間我覺得很充裕，自己也看得很清楚，那個角度看得很清楚，感覺我是比較快觸到他的，就很果斷的請教練挑戰。」

化解失分危機後，戴培峰下場後大讚邱智呈傳的很好，「也沒說什麼，就擊掌、拍他屁股而已，接下來就繼續比賽了。」