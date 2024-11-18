大陸央視報導，中國大陸領導人習近平日前和美國總統拜登會談，提醒美國認清賴清德的「台獨本性」；對此，國安局長蔡明彥指不排除是中共外交部、官媒操作的認知作戰。國民黨立委賴士葆認為，習近平這些話其實是說給即將上任美國總統的川普聽，要畫出紅線，台灣會否被商人性格的川普當成商品交易的棋子尚未可知，近期傳出賴清德將出訪南太平洋國家，一旦無法像歷任總統過境美國本土，是不是也要牽拖中共認知作戰？
賴士葆在臉書發文表示，拜登、習近平在APEC會面，大陸官媒報導賴清德總統被點名，台灣問題是重中之重，這不是台灣之光，因為台灣面臨的是戰爭的威脅，全世界認同的三個火藥庫：烏克蘭、以色列和台灣，前兩個都在戰火中，台灣問題其實很沉重。
賴士葆說，賴清德與年輕人會談，竟然開玩笑自比全世界最忙的總統是澤倫斯基，第二忙的是台灣總統。賴清德顯然未曾深層思考烏克蘭這個國家在戰火的洗禮兩年半，生靈塗炭，滿目瘡痍，殘酷的戰爭造成烏克蘭數十萬人傷亡，六百多萬名難民，全是女性和兒童。賴清德若想想戰爭帶來的傷害，就不會開這種極不恰當、隔岸觀火的玩笑了。
賴士葆指出，習近平措詞強烈批評賴清德台獨分裂行徑與台海和平的水火不容，對著即將下台的拜登講這些，項莊舞劍，志在沛公，其實是要講給即將上台的川普聽，畫出紅線。賴清德上台之後，多次重申兩岸互不隸屬的新兩國論，挑戰台獨的底線，中共多次以文攻武赫回應，使兩岸關係回不到從前，面臨更為嚴峻對立的敵對情勢。商人性格的川普，從來不按牌理出牌，除了保護費的問題，台灣會否被當成商品一樣交易的棋子，一切都未可知。
賴士葆認為，對於賴清德在拜習會中被點名，國安局長蔡明彥指出不排除是中共外交部、官媒操作的認知作戰，這樣無限上綱的認知作戰，真的讓人嘆為觀止。傳出賴清德將在未來數周訪問南太平洋國家，過去幾任總統都是藉著出訪操作突破外交，到美國本土安排會見僑胞或重要人士。
賴士葆強調，歷任總統以往過境美國時，連被美國認為麻煩製造者的陳水扁都可以過境洛杉磯，馬英九出訪時過境洛杉磯和舊金山，蔡英文當時可以過境邁阿密。現在賴清德無法過境美國本土，只能選擇夏威夷或關島，若是最後只能無奈接受這樣的安排，是不是也要牽拖中共認知作戰的結果？
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