國民黨立委賴士葆認為習近平的話其實是說給即將上任美國總統的川普聽，要畫出紅線。(本報資料照)

大陸央視報導，中國大陸領導人習近平日前和美國總統拜登會談，提醒美國認清賴清德的「台獨本性」；對此，國安局長蔡明彥指不排除是中共外交部、官媒操作的認知作戰。國民黨立委賴士葆認為，習近平這些話其實是說給即將上任美國總統的川普聽，要畫出紅線，台灣會否被商人性格的川普當成商品交易的棋子尚未可知，近期傳出賴清德將出訪南太平洋國家，一旦無法像歷任總統過境美國本土，是不是也要牽拖中共認知作戰？

賴士葆在臉書發文表示，拜登、習近平在APEC會面，大陸官媒報導賴清德總統被點名，台灣問題是重中之重，這不是台灣之光，因為台灣面臨的是戰爭的威脅，全世界認同的三個火藥庫：烏克蘭、以色列和台灣，前兩個都在戰火中，台灣問題其實很沉重。

賴士葆說，賴清德與年輕人會談，竟然開玩笑自比全世界最忙的總統是澤倫斯基，第二忙的是台灣總統。賴清德顯然未曾深層思考烏克蘭這個國家在戰火的洗禮兩年半，生靈塗炭，滿目瘡痍，殘酷的戰爭造成烏克蘭數十萬人傷亡，六百多萬名難民，全是女性和兒童。賴清德若想想戰爭帶來的傷害，就不會開這種極不恰當、隔岸觀火的玩笑了。

賴士葆指出，習近平措詞強烈批評賴清德台獨分裂行徑與台海和平的水火不容，對著即將下台的拜登講這些，項莊舞劍，志在沛公，其實是要講給即將上台的川普聽，畫出紅線。賴清德上台之後，多次重申兩岸互不隸屬的新兩國論，挑戰台獨的底線，中共多次以文攻武赫回應，使兩岸關係回不到從前，面臨更為嚴峻對立的敵對情勢。商人性格的川普，從來不按牌理出牌，除了保護費的問題，台灣會否被當成商品一樣交易的棋子，一切都未可知。

賴士葆認為，對於賴清德在拜習會中被點名，國安局長蔡明彥指出不排除是中共外交部、官媒操作的認知作戰，這樣無限上綱的認知作戰，真的讓人嘆為觀止。傳出賴清德將在未來數周訪問南太平洋國家，過去幾任總統都是藉著出訪操作突破外交，到美國本土安排會見僑胞或重要人士。

賴士葆強調，歷任總統以往過境美國時，連被美國認為麻煩製造者的陳水扁都可以過境洛杉磯，馬英九出訪時過境洛杉磯和舊金山，蔡英文當時可以過境邁阿密。現在賴清德無法過境美國本土，只能選擇夏威夷或關島，若是最後只能無奈接受這樣的安排，是不是也要牽拖中共認知作戰的結果？