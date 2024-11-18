中華隊擊敗新加坡後在更衣室合照慶祝。（中華足協提供）

中華男足18日晚間在國際友誼賽客場對陣新加坡，上半場靠台美混血左後衛刁天龍先馳得點，下半場再由陳浩瑋送出兩記妙傳，先後助攻岳明峰、安以恩破門，以3比2拿下今年國際賽首勝，也是從去年6月19日友誼賽客場贏菲律賓後的暌違勝利。

刁天龍上月對柬埔寨友誼賽就曾送出精彩助攻，此役第21分鐘游耀興右路吊中，球在雙方搶點爭奪後落到左側禁區，刁天龍箭步上前以左腳背外側抽射，球兒以驚人尾勁竄進球門左上死角，讓中華隊先馳得點。

中華隊隨後王建明、安以恩都有射門機會，可惜未能擴大比分，上半場1比0領先新加坡。第73分鐘，陳浩瑋漂亮直傳找到台灣、瑞典混血好手岳明峰，後者晃過主隊門將輕鬆破門，攻入個人在成年國家隊的首顆進球。

第85分鐘新加坡扳回一城，不過第90分鐘陳浩瑋下底吊中，助攻「台灣女婿」安以恩頭槌破門，替中華隊重建兩球領先，儘管補時階段被主隊再追1球，仍順利拿下今年國際賽寶貴首勝。

中華男足拿下暌違勝利，也替下月參加東亞錦標賽預賽打下強心針。中華隊屆時將前進香港，先於12月11日對陣蒙古，3天後遭遇東道主香港，取得B組冠軍才能與A組冠軍爭奪唯一1張4強決賽門票。