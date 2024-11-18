美國總統大選後，總統賴清德計畫，在未來幾週內出訪太平洋友邦期間，過境停留夏威夷、關島。《路透》引述六名消息人士報導，賴清德此行計畫停留美國領土夏威夷，作為未來幾周開始的海外出訪行程一環。報導稱，過境停留兩地將是賴清德出訪台灣太平洋友邦的行程一部分。名嘴陳揮文直言，外交的錢如果只有表列十幾億，那是阿彌陀佛；但如果只帶兩串蕉去，誰要跟你建交？問題是花了這麼多錢，台灣得到什麼？

「賴清德的出訪，基本上我個人是反對！」陳揮文18日在《新聞大白話》節目表示，雖然有人說一定會出訪，但其實機密外交的錢如果只有十幾億？那真的是阿彌陀佛了！「我才不相信機密外交只有十幾億，那是表列十幾億啦！」

陳揮文直言，沒有批評賴清德，以前馬英九出去，可以空手去嗎？以我們國家的處境，「一些島國...我都沒去過...你帶兩串蕉去喔？」都不用給錢、都不用開支票、都不用給什麼補助、donate（打賞），就真的是來看朋友？「誰要跟你建交啊！」

「那些邦交國，不是我要批評你們，你們真的是支持中華民國嗎？還是支持新台幣？」陳揮文質疑，所以你說賴清德去出訪，外交部這些錢，都是人民的血汗錢。可是請問大家：花了這麼多錢，包括李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德，花了那麼多錢在外交，我們得到什麼呢？

陳揮文提到，「得到那個捷克眾議院那個...來了12次啊！台灣你玩不膩嗎？」