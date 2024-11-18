國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold ）。（方恩格提供）

本屆亞太經濟合作會議（APEC）我方代表林信義指出，他跟美國總統拜登有不少互動，期待拜登有機會來台灣，拜登也親切回應「我會的（I will）」。前共和黨亞太區主席方恩格律師直言，明年邀請拜登來台灣，是一個非常非常糟糕的想法！

2024年APEC年會於本月10日至16日在秘魯首都利馬舉行，總統賴清德特別指派總統府資政林信義代表我國出席領袖會議。

林信義16日出席國際記者會時表示，他和拜登的會談情形，跟美國國務卿布林肯的雙邊會談相同。他與拜登的談話內容也很多，感謝美國長期對台灣的支持，也邀請拜登未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登十分親切、正面地表示「我會的（I will）」。

關於台日間進一步發展的方向及對日本首相石破茂的印象，林信義說，石破茂在防衛方面有非常專業的知識，兩國在共同防衛及防災等方面有許多合作空間。以半導體為例，日本在材料、設備方面非常強，而台灣在製程技術占有優勢，這方面的合作會越來越緊密，也會帶動廠商和供應鏈的調整。

對於邀請拜登來台灣，前共和黨亞太區主席、國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold ）18日在民眾黨網路節目《全球JU察隊》直言，是一個非常非常糟糕的想法，會得罪川普政府！ 且拜登說「I will」不是正式答應，是客氣話！