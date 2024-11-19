川味麻辣撸串串源於四川成都的麻辣火鍋串串，就是用竹籤串起肉食、蔬菜，再放入麻辣鍋內燙熟。（台北美福大飯店提供）

主廚特調醬汁包括青辣椒汁、煙燻辣椒汁等，不論是生蠔、鮑魚等海味，或是肉品，都可增色添香。（台北美福大飯店提供）

泰式辣椒膏炒鮮螃蟹身及青木瓜酸辣魚，品嘗泰式獨特的酸辣風味。（台北美福大飯店提供）

理想大地里拉餐廳推出泰式主題美食節，網紅料理火山排骨不出國就吃的到。（理想大地渡假飯店提供）

台灣消費者對於香辣美食接受度高，坊間酸辣菜系的餐廳更是一間接一間，飯店業者針對大眾喜愛辛辣的口味，推出各項主題活動，讓不辣不過癮的食客，可以吃的到香辛的美味。

麻辣美食在台灣人心目中有一定的份量，台北北福大飯店彩匯自助餐推出「彩匯辛香味兒」主題活動，精選川、印、泰等各國嗆辣美味。主廚團隊以天然辛香料打造，讓每道佳餚都充滿強烈的味覺感受。

這次的美食包括印度、泰國、四川等地的經典料理，主廚謝金龍使用天然香料製作的醃、沾醬，將菜餚呈現豐富的層次。源於四川成都的麻辣火鍋串串在主廚巧手下，用竹籤串起肉食、蔬菜，再放入火紅辣油的麻辣鍋內燙熟，即是「川味麻辣撸串串」，肉類選用霜降牛、松阪豬及羊肩肉，蔬菜類有娃娃菜、柳松菇及玉米筍等，還有經典的牛肚、鴨血、豆腐。

川菜之外，泰國區推出「辣椒膏炒鮮螃蟹身」，選用泰國當地用紅蔥頭、魚露、蒜、乾辣椒、花生等香料調配的辣椒膏，搭配新鮮螃蟹切塊拌炒。「青木瓜酸辣魚」則將鱸魚下熱油後再烤，淋上以檸檬汁、魚露、蒜末、辣椒等調合的醬汁，佐以青木瓜絲、洋蔥絲及小番茄等，鮮嫩的鱸魚搭配酸辣醬汁，十分清爽。

印度料理區招牌料理「印度辣雞翅」，將魔鬼椒打成泥，拌入鷹嘴豆粉、辣椒粉及茴香粉等醃料，醃製雞翅四小時後再下鍋酥炸，濃郁的香辣味讓味蕾體驗印度街頭小吃的獨特風采。「彩匯辛香味兒」即日起至12月31日午餐與晚餐期間供應，當月壽星可享四人同行一人免費，平日午餐每位1600元起，平日晚餐每位1900元起。

秋冬吃辣正是時候，花蓮理想大地里拉餐廳，特地邀請曾至曼谷主攻泰式料理與皇室甜點的于美芮老師擔任客座主廚，並與彭俊傑主廚聯手，推出主打酸辣泰菜的「理想泰泰」美食節。

于老師針對花蓮的天然食材，與她對於天然辛香料與醬汁的應用，獻上各項以酸、辣、甜為口味的泰式料理，讓饕客可以體驗更多元的味覺饗宴。理想泰泰包括酸辣開胃的「涼拌海鮮綜合沙拉」、「涼拌柚子雞絲」；鳳梨與蝦完美搭配的「海鮮鳳梨炒飯」；清爽鮮嫩的「清蒸檸檬魚」；還有以經典泰式咖哩醬炒製的「椰香綠咖哩雞」、「瑪莎曼咖哩牛」，辛辣的咖哩醬搭配滑嫩的肉類，及濃郁的椰奶，辣中帶醇，層次飽滿。此外，泰國夜市必點的街頭炸雞翅，金黃酥脆的雞翅沾以酸辣甜交織的醬汁、以及網紅美食「火山排骨」，排列成山的多汁排骨，撒上滿滿香料和辣椒，視覺與味覺皆十分強烈。「理想泰泰」美食節即日起至12月31日止供應，用餐每人1100起。