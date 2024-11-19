台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

自從2018世界盃足球賽有人「串關」投注運彩「正確比數」抱回高額獎金廣為流傳後，運彩開始被很多人拿來當樂透買，今年7月底有位購券者以100元的投注中獎10萬元獎金，今天就以這個例子來跟大家分享一下他是怎麼買的。

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，最多可以串到12關，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達上百倍，廣受大家的喜愛，總共有29個選項，包括客勝12個、主勝12個、和局4個以及其他1個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大。

7/7桃園有位購券者買運彩時挑了3場足球賽事的「正確比數」，並且買串3關來提高可能的中獎金額，分別是1.「吉尼斯坦@庫奧皮奧 正確比數 1:3 賠率9.25倍」串2.「奧特@洛辛堡 正確比數 1:2 賠率6.50倍」串3.「達拉斯@堪薩斯城體育 正確比數 2:3 賠率17.00倍」，比賽結果3場全數命中，賠率連續相乘的結果高達1,022.125倍，讓他100元的投注開心中獎102,213元。

從他的投注內容可以看出3個眉角：1.專挑2隊實力相近勝負在2分以內的對戰組合。2.專挑賠率相對高的「正確比數」玩法。3.搭配「串關」讓賠率可以連續相乘，讓中獎倍數可以大大提高。提供大家投注參考，希望下一個過關中大獎的人就會是你。