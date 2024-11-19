台灣房價漲翻天，買不起房的年輕人只好躺平，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文指出，先前有不少網友留言要等萬一發生台海危機，等房價崩盤再撿便宜，他直言，如果未能「持有大量美元」，如果真的發生戰爭，想便宜買房的人無法如願的可能性很高。

何世昌以敘利亞內戰、俄烏戰爭的發展為例，貨幣大幅貶值與通膨惡化，反而造成房價大漲，因貨幣大幅貶值，持有大量美元的民眾，在台幣大貶時進場買房才能占到優勢。

「從實務面而言，背房貸與空手沒買房的民眾，通常未能持有大量美元」，何世昌分析，萬一發生台海危機，想趁機便宜買房的人，無法如願的可能性很高，因為你手上的台幣會驟貶，而房價則因台幣貶值、通膨急升而上揚，你的存款實際價值不僅會快速縮水，恐怕也會距離買房更遠。

何世昌強調，每回戰亂過後必定會出現新一波財富重分配，可是結局往往不是窮人上升至中產階級、中產階級晉升成富豪層級，而是富人更富、窮人愈窮，因為唯有富人才有能力「持有大量美元」，並在本國貨幣大貶時收割獲利。

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