標普500指數創新高 預測持續攀升

美國總統易位以來，美股大盤最重要指標的標普500指數屢創新高，市場人士看好其強勁勢頭將延續。華爾街策略專家Ed Yardeni指出，川普政府親商的經濟政策，包括鬆綁監管和降低企業稅率，有助於提升企業獲利，進而振興股市，預估標普500指數可望在2030年底達到萬點目標。雖然期間可能出現調整，但Ed Yardeni預期十年內不太會有重大熊市風險。

其他分析師，如Evercore ISI的Julian Emanuel也認為，美股仍處於牛市的早期階段，預計政府減少監管的政策可能帶來進一步增長，標普500指數有機會在2025年達到6,600點的目標。

牛市趨勢持續，美股市值型ETF受關注

歷史數據顯示，在過往百年牛市期間，標普500指數平均上漲152%。自 2022年10月低點以來，該指數已上漲65%，未來仍有成長空間。

投資台股，許多人偏好市值型ETF，長期獲利可觀，例如最具代表性的元大台灣50(0050)自2003年發行以來，股價已從36.98元攀升至190元以上。因此，對於看好美股長期投資契機的投資人，不妨優先考慮美股市值型ETF。

目前國內熱門的美股市值型ETF，包括台灣上市的復華標普500成長(00924)、元大標普500(00646)、國泰標普低波高息(00702)、永豐美國500大(00858)，以及海外複委託的先鋒標普500指數(VOO)、安碩標普500指數(IVV)、SPDR標普500指數(SPY)。

檢視這些ETF績效表現，近一年報酬率普遍達到32%，其中，僅有復華標普 500成長(00924)的報酬率超過40%，比同類型的ETF高出至少6%，而且無論是一個月、半年或一年期的表現，皆為美股市值型ETF之翹楚。

究其原因，主要是00924專注於成長性高的標普500成分股，有機會表現優於同類型基金。近十年來，標普500成長指數的累積報酬率超過300%，勝過標普500指數、台灣加權指數和台股高股息指數。

美股市值型ETF績效比較

資料來源：MoneyDJ，資料日期：2024/11/15

在政策利多和市場信心的推動下，美股展現出長期投資的吸引力。在全球經濟挑戰與機遇並存的環境中，把握這波市場趨勢，可為投資組合注入更強勁的增長動能。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。