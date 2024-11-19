國際黃金現貨價格近期出現今年以來最大一波回檔，讓看多金價的分析師們感到擔憂，明年上半年3000美元的目標價面臨挑戰，分析師Alex Kuptsikevich甚至認為，依照金價下滑的速度，年底前恐會回到每盎司2400美元左右。

綜合外媒報導，Alex Kuptsikevich分析，就技術面而言，週線圖上出現了一個明顯的空方訊號，「退出超買區之後大幅下跌，同時相對強弱指數（RSI）回落，極端水平的反轉通常暗示趨勢轉變。」

在此狀況下，依照目前金價下滑的速度，年底前可能會回到每盎司2400美元，大約從高點2775美元下跌超過13%。Alex Kuptsikevich也以2009及2011年的狀況為例，「2009年歷經15%的回檔，反彈後的牛市持續了兩年；2011年下跌將近20%之後雖反彈了17%，但多頭支撐消失，接下來的4年從峰值下跌45%。」

市場看法分歧，Zaye Capital Markets首席投資長Naeem Aslam持續看多，「美元走強，以及市場對聯準會（Fed）貨幣政策的預測發生變化，金價承受很大的壓力，但逢低買入者從另一個角度看待局勢，黃金做為避險資產的吸引力可能會受到全球經濟不確定性進一步提升。」

除了政經局勢的不確定性會推升黃金買盤，Naeem Aslam認為，如果通膨走勢超乎預期，聯準會面臨更大壓力調整貨幣政策，黃金最終仍將迎來上漲。