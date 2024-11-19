美國總統大選落幕，副總統賀錦麗（Kamala Harris）團隊仍在向選民募款，過去募得的款項疑似無法支付競選支出，美媒指出，賀錦麗投入選戰15周來，團隊支出就高達15億美元（約新台幣488億元），不過最終仍以敗選收場，如今部分民主黨人也質疑，團隊花鉅資邀請名人造勢是否有效。

美國總統大選落幕，賀錦麗（Kamala Harris）團隊傳出仍在向選民募款。

美聯社報導，賀錦麗投入選戰15周，募款金額超過10億美元（約新台幣325億元），吸金力驚人，不過如今選舉落幕，民主黨仍持續向支持者發送電子郵件，尋求小額捐款，這些支持者最多仍會捐贈數百美元。

募款郵件說明這些資金將用於應對川普的新內閣與政策，以阻止川普秋後算帳，以及用於尚未完全開出的國會議員選舉，這些選區開票結果太相近，有可能需要重新計票。

不過民主黨策士賀蒙德（Adrian Hemond）評論，賀錦麗團隊的支出肯定超過募得的資金，如今團隊正忙著籌款。另一名熟悉募款活動及民主黨財務狀況的匿名人士指出，和本屆競選活動的廣度相比，預期賀團隊的資金缺口相對較小。

針對團隊被傳「負債」，賀錦麗競選團隊首席財務官斯托福（Patrick Stauffer）強調，截至選舉當日，團隊都沒有未償還債務或逾期帳單。

賀錦麗選前造勢眾星雲集。

賀錦麗競選15周狂燒488億台幣

另外《紐約時報》報導，賀錦麗在15周的選戰期間花費高達15億美元，相當於每周就燒掉1億美元（約新台幣32.5億元）。

但最終她仍輸掉大選，而且成為20年來首位輸掉全國普選票的民主黨總統候選人，7個搖擺州也全輸給川普，引發部分民主黨人質疑，部分競選資金的用途是否成效不彰，例如花鉅額舉辦女神卡卡（Lady Gaga）、碧昂絲（Beyonce）等名人出席的活動，炫耀的效果是否大於吸票的效果。

報導指出，競選期間最大的支出是廣告費，7月中旬至10月中旬，賀團隊在廣告方面支出達4.94億美元（約新台幣160億元），據悉至選舉結束，整體廣告支出將近6億美元（約新台幣195億元）。

除此之外，賀團隊向美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）的公司支付100萬美元（約新台幣3254萬元）也引發關注，歐普拉團隊9月為賀錦麗舉辦一場現場直播的座談會，歐普拉強調她本人未收費，所有費用用來支付佈景、燈光、工作人員薪資等成本，據悉這場活動的總成本高達250萬美元（約新台幣8135萬元）。

另外，選前賀錦麗邀請女神卡卡、邦喬飛、凱蒂佩芮（Katy Perry）等大咖明星到搖擺州一同造勢同樣所費不貲，儘管這些明星們未收取費用，但加總員工薪水等，這些造勢活動成本高達1000萬美元（約新台幣3.25億元）。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）財務主席柯爾奇（Chris Korge）15日致函協助賀錦麗募款的高階工作人員，指出輸掉所有搖擺州「讓我們所有人震驚」，預告將會對這場選戰的結構、訊息傳遞、溝通平台及預算進行反省及分析。