桃園房市穩健發展，其中，草漯重劃區憑藉低基期房價，和距離高鐵青埔僅約 10 多分鐘車程的地理優勢，成為具發展潛力區段。位於草漯的「合展大觀富琚」新案，座落於大觀路核心商圈幹道，擁有區域最精華地段，吸引在地及外地買家目光。

草漯重劃區與其他重劃區相比，擁有完善的生活機能，在重劃規劃之前已具備成熟的商家機能。相較於青埔新案房價每坪已達 6 字頭，以及過嶺生活圈房價進入 4 字頭階段，草漯重劃區因其低基期房價，存在明顯的補漲空間，成長力道不容小覷。

當地房仲指出，類似的發展模式在 10 多年前的林口與淡水已經上演。在交通、生活機能和就業機會等利多因素推動下，這些區域的人口持續增加，房價屢創新高。如今，林口新案房價已坐穩 7 字頭，淡水新市鎮房價則在 4 字頭；草漯憑藉相似的發展條件，有望成為下一個焦點。

草漯重劃區擁有完善的生活機能，在重劃規劃之前已具備成熟的商家機能。（業者提供）

草漯距離青埔僅 10 多分鐘車程，房價卻只要青埔的一半；且周圍包含觀音、桃科一期、大園工業區等，未來還有桃科二期規劃中，就業人口增加將帶動住宅強勁需求。目前，區內銷售的新案達十多個，吸引了包括海霸王集團旗下莊巖建設等大型建商，足見當地房市熱況。

草漯重劃區總面積約 147 公頃，以大觀路為核心發展的商圈，區域內採低密度開發，擁有草漯六合公園天幕籃球場、風之谷公園及 3 層樓高溜滑梯的水之丘主題公園等多處綠地，為住戶提供充足的休閒空間，營造出悠閒愜意的生活氛圍。隨著全聯、億客來、寶雅、超商等連鎖商店進駐，以及麥當勞和全聯第2間門市即將開幕，區域價值有感提升。

「合展大觀富琚」公設多元，包含迎賓大廳、遊戲室、閱覽室等。圖為3D示意圖。（業者提供）

「合展大觀富琚」公設多元，包含迎賓大廳、遊戲室、閱覽室等。圖為3D示意圖。（業者提供）

此外，為因應觀音草漯地區人口發展，月桃路拓寬工程第 2 標已於今年 6 月完工；第 3 標則正由市政府積極規劃中，預計完工後，將大幅提升青埔高鐵、航空城至觀音、大園及中壢的交通便捷性。

「合展大觀富琚」建案位置位於大觀路正核心上，四周被重劃區 6 單元環繞。

隨著月桃路第 3 階段工程的完工，建案可經由新生路銜接月桃路道路拓寬工程路線，縮短通往高鐵青埔的車程。

現場專案表示，「合展大觀富琚」地理位置優越，吸引新竹科學園區、大園工業區、航空城等地的外溢購屋客群；目前觀察自用買家約佔 4 成，置產買家則約6 成，「合展大觀富琚」優勢地理位置成為區域炙手可熱產品。