台灣近視人口多，許多人為了擺脫眼鏡的束縛，選擇透過近視雷射療程改善視力，而隨著近視雷射發展日新月異，其中又以傷口小、恢復快的微創術式最獲青睞。奧運羽球雙金李洋接受德國蔡司微創近視雷射滿3個月，開心分享視力穩定維持超過1.0！澄清眼科總院長吳孟憲醫師表示，自蔡司微創近視雷射問世超過15年，今年全球更突破千萬眼治療數，獲得許多眼科醫師及民眾信賴。

澄清眼科總院長吳孟憲醫師表示，來自德國百年光學大廠的蔡司微創近視雷射擁有超過15年臨床經驗，今年全球更突破千萬眼治療數，獲得許多眼科醫師及民眾信賴。(圖/業者提供)

過去李洋近視約300度，在球場上曾因為隱形眼鏡位移，而錯失殺球機會，影響比賽發揮，因此也曾動念想做近視雷射。不過因為以往的近視雷射手術傷口較大、恢復期長，對於訓練一刻都不能鬆懈的運動國手來說，較難抽出時間進行療程。在研究後發現蔡司微創近視雷射療程，傷口小、恢復期快，甚至隔天就能正常工作生活。就選擇抽空進行療程從此擺脫眼鏡。術後至今3個月雙眼視力依舊維持超過1.0，讓他直呼超滿意！

接受蔡司微創近視雷射滿三個月，李洋表示視力穩定維持1.0，讓他很滿意。(圖/業者提供)

麟洋合體擔任蔡司微創近視雷射見證者，期望能將此療程推薦給有需要的人。

吳孟憲醫師表示，蔡司微創近視雷射單眼掃描只要10秒，傷口小恢復快、術後乾眼少，一般狀況隔天就能回復正常生活，都是其獲得大眾青睞的原因，更吸引許多行程滿檔的明星、運動員選擇此療程來改善視力。除了在醫療上提供高品質的服務，蔡司長期支持運動員及社會公益，也讓麟洋再度合體並擔任蔡司微創近視雷射見證者，攜手蔡司拍攝形象影片，期望能將此療程推薦給有需要的人。

在近來的眾多近視雷射療程中，SMILE近視雷射術式也屬討論度很高的術式之一，金鐘影后楊謹華就選擇SMILE Pro療程，更直言最後悔的事就是太晚做近視雷射。從第一代SMILE至最新一代SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射不斷改良進化，今年更加入新功能，將AI科技導入療程中，正式宣布進入微創2.0時代，精準量測、定位、手術！

澄清國際眼科院長陳矜芸醫師表示，SMILE Pro 2.0三大新功能升級從術前量測數據自動串聯手術平台，到虹膜影像辨識追蹤及自動散光導航，能幫助醫師在手術時使散光軸定位更精準，特別適合同時受近視及散光困擾的族群。此外，透過內建的800萬筆數據，進行AI智能調控、優化手術參數，皆使療程品質及精確度再度向上提升！SMILE術式在台、美、日、韓等先進國家風行，全球超過75個國家核准上市，也是獲得台灣指標性醫學中心台北榮總與中國醫認可引進的近視雷射手術。

澄清國際眼科院長陳矜芸醫師提醒大眾，在施行近視雷射前務必進行詳細術前檢查。(圖/業者提供)

雖然近視雷射的便利性高，民眾選擇進行近視雷射的意願也越來越高。陳矜芸醫師表示仍提醒大眾，在療程前務必進行詳細的眼睛檢查，確認眼睛條件能進行近視雷射手術，並選擇通過衛福部核准及有豐富文獻佐證、臨床數據多、術後口碑佳的術式，才能安心重獲清晰視力。