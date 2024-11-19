養狗狗結果太好動，家裡又沒人可以陪她出去跑步，正當發愁時，在大陸竟有人想到兩全其美的辦法，直接在家中自製一台狗狗跑步機，利用狗狗跑步的滾輪，還可以連接旁邊相關器材，一邊遛狗還可以幫忙家務，可說是完美。

在大陸山東棗莊，有一戶人家養了一隻拉不拉多，這隻狗狗從小就很愛跑步，可以說是體力無限，但是養她的家人年紀大了，經不起每天出門遛狗，原本想花錢幫狗狗買一台跑步機，結果家人突然想起一個好方法，利用滾輪自製大型跑步機，然後利用滾輪帶動旁邊的器具，既可以讓狗狗奔跑消耗體力，還可以利用動力協助農活，可說是人有永動機，他們家有狗動機！

這段影片PO上網路後，網友們紛紛稱讚，還有網友想找這家人來訂製一台「狗動機」，大家都紛紛留言表示：「這家人太聰明了」、「真是兩全其美的辦法」、「狗狗看起來跑得很開心」、「自己的飼料錢自己賺」、「要不是家裡放不下，也想來一台」、「拉不拉多，吃的多也拉的多」。