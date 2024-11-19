民眾黨主席柯文哲8月29日宣布請假黨主席職務3個月，假單即將於月底到期。民眾黨18日召開中央委員會討論柯文哲延長請假事宜。民眾黨中央緊急應變小組召集人、林富男宣布，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月至明年2月28日。對此，前立委郭正亮18日就表示，「這個表示柯文哲的權威，還是沒有人能夠取代，當然那時候也會有另外一個問題，就是重保，要不要去付那個錢？」引發討論。

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個表示柯文哲的權威，還是沒有人能夠取代，然後可能也不容易整合出一個特定的人來當主席」，郭正亮接著說，「所以既然在兩個月內沒有辦法形成，不然就先再Hold住，因為柯文哲1月4日第二次羈押就到了，除非就是審判之後再羈押，除非有明顯的金流被查到，不然只有圖利罪我覺得不太可能」。

郭正亮最後也說，「當然那時候也會有另外一個問題，就是重保，要不要去付那個錢？但總之就是主席延到明年228，民眾黨議題最近也是在立法院，其他也很難有新聞性」。