海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀「珠海航展」，接受陸媒採訪時哽咽說，「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議。由於呂為「少校」退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，綠委邱志偉提案修法，要將「少校以上且領有終身俸人員」納入，參加中共黨政軍活動可剝奪月退俸。對此，陸軍退役少將栗正傑18日就表示，「如果現在要說砍終身俸，現在有很多軍人都還是備役的，台灣現在要作戰了，這些軍官還是要回去軍營的，你現在砍他退休俸，民進黨是不是自己找死？還要不要這些軍人幫你打仗？」引發討論。

栗正傑18日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「我覺得軍人現在在台灣是沒有尊嚴、地位，現在是誰在羞辱軍人？各位如果到中國大陸去看，真的會很感慨，不論是機場、旅遊景點都是軍人優先，買票也半價」，栗正傑接著說，「為什麼軍人要有退休俸？軍人去外面盡力打仗，等於把命交給政府了，如果死了就是自己認命，國家給我親屬撫卹費；沒有打仗也是因為有我們在前線保護你們，才有機會不打仗，結束了以後，國家簽約答應給我們的生活照護，國家是不是應該要給我們？」

栗正傑坦言，「如果現在要說砍終身俸，現在有很多軍人都還是備役的」，最後栗正傑更動怒提高音量，「如果台灣現在要作戰了，這些軍官還是要回去軍營的，你現在砍他退休俸，民進黨是不是自己找死？還要不要這些軍人幫你打仗？這些軍人回去之後會不會盡心盡力幫你打仗，你今天要砍退休俸，你國家到底還要不要軍隊？還要不要有人保護？」