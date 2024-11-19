即將於12日在第15屆珠海航展地面裝備動態演示區中展出的機器狼群，被外界形容為一群改變戰爭形態的「未來戰士」，它們是一組數量或大或小、按照角色職責分工合作，且能進行集群作戰的小型戰爭機器。對此，前海軍艦長黃征輝18日就表示，「機器狼如果大量複製，做100個機器狼，最後複製的結果，一定是一台不到10萬元台幣，未來不需要任何士兵，就可以把對方整個陸軍消滅掉」，引發討論。

黃征輝18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我這次在珠海航展特別看到有機器狼，那個機器狼如果大量複製，做100個機器狼，最後複製的結果，一定是一台不到10萬元台幣」，黃征輝接著說，「假設算10萬台幣，我們少買一架F-16，可以做3000至5000個機器狼，他只要放到陸地去，不需要任何士兵，就可以把對方整個陸軍消滅掉」。

黃征輝強調，「它們什麼都不怕、也不需要休息，就一路追殺，這些東西都是改變了未來的戰場，那如果敵人用這東西打，我們要怎麼防？未來的戰場就是這樣」，黃征輝直言，「我們國防部的建軍真的要好好考慮，是不是還要去買高大上的神盾艦、F-16、F-35？你知道買一個F-16、F-35能買多少這些東西？」

黃征輝點出，「而F-16、F-35都需要依靠機場、潛艦要依靠海港，這些都不能動的，戰時要維持他們的戰鬥力是很困難的」，黃征輝最後也說，「所以要買小的，便宜、大量、AI控制、精準，這也是我們未來建軍備戰所要考慮的事情」。