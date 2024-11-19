苗栗一名白牌計程車司機阿德（化名），因熟識被害人小美（化名）及其丈夫小偉（化名），受託送酒醉的小美回家，卻趁機在其家中對其施以性侵。法院認定阿德違反小美意願強制性交，依《刑法》強制性交罪判處有期徒刑4年6月。可上訴。

根據判決書，阿德因多次搭載，與小美及小偉結為朋友。111年7月25日晚間，小美與丈夫小偉等人在新竹市某KTV聚餐喝酒，期間小美因不勝酒力醉倒，小偉便聯絡阿德請其載小美返回苗栗住處休息。

阿德抵達後見小美醉到意識不清，竟心生歹念。在將小美送回住處後，他尾隨進入屋內，趁小美更衣之際，強行與其發生性行為。期間，小美意識逐漸恢復，明確表達「不要」並推拒，但阿德非但未停止，還執意完成性交，直至射精後始離去。

案發後，小美因感身心受創，向丈夫小偉哭訴透露遭性侵的經過，並立即委託律師向警方報案。

警方調查時，阿德坦承性交事實，辯稱雙方是合意，甚至聲稱是「小美在車上時說喜歡我，又突然親我，被我拒絕，然後送她到家樓下時，我把她叫起來，我叫她坐前座，然後她又親過來，然後摸我下體，後面換我忍不住」，「小美沒有說不要做愛，我也不知道她是什麼意思，是不要太大力還是不要太快等語」。然而，小美堅持並未同意，相關證據如對話記錄、驗傷報告及監視器畫面等，均指向阿德的犯罪事實。

苗栗地方法院審理時指出，阿德利用受害人酒醉無法反抗的情況，先行乘機性交，後又在對方清醒並抗拒的情況下，執意強制性交，其行徑惡劣，社會危害極大。法官認為，雖然被告在庭上辯稱無意強迫，但證人證詞及相關物證均證實他違反被害人意願，因此依強制性交罪判處有期徒刑4年6月。可上訴。

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