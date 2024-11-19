台灣啦啦隊女神林襄，近期工作事業繁忙，日前還獲得邀請到香港拍攝賀歲片，人氣話題不斷。近日，她難得抽出空檔，和好友雅涵、霖霖飛到泰國度假，享受難得時光，結果內褲外露的造型，意外引起粉絲關注，就連日本網友都來朝聖。

林襄18日在社群平台分享去泰國遊玩的心情，結果第一句竟然脫離不了食物，「來泰國每天都要喝爆泰奶！」但她也大讚這趟旅程，「好有儀式感的旅程，一人一束玫瑰花，還有海上煙火秀，真是一群浪漫的人。」

不過讓人吸睛的是林襄的造型，不僅招牌的傲人上圍沒有縮水，反而露出她的性感的腰線和腹肌，至於下半身的牛仔褲卻刻意不拉拉鍊，大膽露出白色內褲，意外地帶出時尚感，充滿自信、大搖大擺地走在路上。

林襄大膽露出內褲的造型，引發網友討論。（圖／林襄IG）

林襄和雅涵、霖霖3人一同出國旅遊散心，感情相當要好。（圖／林襄IG）

貼文也讓網友們紛紛表示，「J個身材」、「好漂亮」、「浪漫的小襄」、「漂亮的林襄辣妹！」、「昨天發限動照片，今天馬上發貼文，真有效率愛死了」。就連日本的粉絲都來朝聖狂讚：「造型太美了，漂亮」、「好可愛！」、「好想和你約會」，還有人敲碗詢問，會不會來日本看棒球12強賽事。