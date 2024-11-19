2024祕魯APEC年會落幕，我國領袖代表林信義透露，他和美國總統拜登多次互動，他還主動邀約拜登在適當時機訪台，也獲得拜登正面回覆。退役少將栗正傑則認為，以現在拜登的年齡體力，還有他更優先想去的地方，最想去的應該是中國大陸，其次想去歐洲、中東，台灣不太可能。

林信義提到「拜登總統我們就是（互動）兩三次以上，他非常親切，當然也期待他適當的時間，在將來有機會到台灣來訪問，他也跟我說他很想。他說：I will！（我會的）」

「全世界這麼大，台灣在他心目中，到底份量有多重？」栗正傑18日在《頭條開講》節目表示，如果以拜登的年紀、體能、他腦力還可以來講，其實還有很多地方值得他優先去的，包括歐洲的一些國家。甚至於他可能要優先處理的，中東的地區，可能更需要他親自去那邊跑一趟。

栗正傑直言，「台灣對他來講的話，我覺得不太可能去！其實我覺得拜登最想去的地方，反而是中國大陸！」

栗正傑指出，因為拜登一直覺得很遺憾，在他任內沒有到中國大陸去訪問過，這是他四年總統任內最大的一個遺憾。之前也傳出來，蘇利文跟王毅在越南見面的時候，是不是在喬說，讓拜登能夠在卸任之前，到中國大陸去作一次訪問？但是後來證明沒有成行。

「卸任前有可能開開心心獲邀？」栗正傑強調，畢竟中國大陸才是拜登心目中最主要的國家，是他最優先想要去的地方，其次是歐洲這些國家。