海軍前艦長呂禮詩日前參加第15屆珠海航展，因在接受陸媒採訪時提到「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強！」引發爭議。有綠營立委還為此提出要修法把校級退役軍人納裁罰。前立委蔡正元直言，民進黨害怕了，有壞事就找軍人麻煩，但是就不要有一天叫天天不應、叫地地不靈？

「他說：『我們中國有多強』？我說，呂禮詩就不會拍馬屁！」蔡正元18日在《麥玉潔辣晚報》節目直言，要拍馬屁也講說：他們中國大陸，還好嘛？沒有多強嘛！「齁，回來馬上升官！我跟你講，搞不好被列為下一屆民進黨不分區立委？」

蔡正元質疑，「民進黨害怕了嘛！」有壞處，找軍人：我們現在要救難，台南維冠大樓倒了，找軍人來挖，不是嗎？哪裡風災來了，找軍人冒死去搶救。但是呢？要上桌吃飯，有沒有軍人？他找綠媒主播、找黑熊頭子去當不分區，什麼時候找過軍人？還找金主去當資政、當國策顧問。

蔡正元示警，這個就是民進黨對待軍人的態度，「但是不要有一天，叫天天不應、叫地地不靈？」