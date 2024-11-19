國民黨立院黨團確定20日內政委員會將排審《選罷法》。粉專「政客爽」指出，綠營側翼開始釋出「大罷免想下車」的呼籲，原因大概是社會對民進黨這類的行徑感到厭惡跟浪費資源，而且根本沒多少人關心才是最尷尬的。民進黨的下一步就是裂解國民黨的內部團結，這才值得重視。

政客爽18日在臉書發文提到，從今天開始，綠營側翼開始釋出「大罷免想下車」的呼籲，原因大概是社會對民進黨這類的行徑感到厭惡跟浪費資源，而且根本沒多少人關心才是最尷尬的。

政客爽指出，早在罷樑初期，朱立倫就動員國民黨所有力量投入力挺謝國樑，每周幾乎都會有藍營市長、民代前往基隆聲援。民進黨跟罷樑團體所有造謠議題幾乎都被秒打臉。關於這一點不用懷疑，因為罷樑團體成員多次在社群抱怨民進黨都沒大力支援，甚至國民黨加強火力狂轟林右昌，把議題主動權掌控在自己手上。

政客爽強調，當民進黨反應過來的時候為時已晚，林右昌狂帶風向好幾天並未引起多大的效果，變成大動作上車結果一起翻車的窘境。時至今日，民進黨鼓吹的全台大罷免議題，除了在同溫層有點討論度，整個社會其實沒幾個人關心，就像活在井底的青娃不可自拔；民進黨的下一步就是裂解國民黨的內部團結，這才是最值得重視的事情。