2024年第三屆世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，中華隊18日迎戰古巴，最終以2比0完封對手，19日也將準備飛往日本東京巨蛋備戰。4大超商為中華隊喝采，紛推多樣商品買1送1好康，讓民眾應援賽事的同時也能享受小確幸。

全家「特濃美式/拿鐵(大杯)」同品項買1送1。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11於19、20日推全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點；同時段行動隨時取限時開賣「CITY CAFE濃萃美式」買2送2、「CITY TEA香鑽水果茶」買2送1、「韓國農心辛香菇杯麵」買1送1；門市優惠活動則推「思樂冰」大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

萊爾富Hi café共計16款商品推買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart聯名茗京萃的「紫蘇茶」、「百草甘茶」每杯特價39元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

全家19日「隨買跨店取」限定上午10點開賣「特大經典美式」、「卡布奇諾」、「FamiCollection茉莉四季春」同品項買1送1；19日上午10點至20日23點59分，「霜淇淋」、「特濃美式/拿鐵(大杯)」、「旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶」同品項買1送1。

萊爾富Hi café特大杯優惠的商品包含提神必備的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列，還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列、冰泰式奶茶等共計16款商品，19日23點59分前均享任選買1送1。

OKmart全台門市即日起至20日，指定糖果餅乾第2件6折，OKCAFE聯名茗京萃的「紫蘇茶」、「百草甘茶」每杯特價39元；OKchoice爆米花兩種口味包括「青花椒風味」、「焦糖可可風味」任選3件只需99元。