中華棒球隊12強過關斬將，17日以11比3戰勝澳洲隊後，確定取得前進東京四強門票，舉國歡騰，不少商店還祭出優惠活動，與球迷共享喜悅。但民進黨政策會執行長王義川卻抱怨他「愈看愈肚爛」，質疑字幕為何要打中華隊？為何不講台灣隊加油？粉專打臉直言：我國為中華民國。

王義川發文表示：光是這幾天，我看電視節目棒球轉播，越看越肚爛！在台灣這個地方打球，那個字幕為什麼要打「中華隊」？他認為相關訊息報導寫「台灣隊」是會怎樣嗎？打「台灣隊」不能轉播嗎？球賽是在我們這邊打欸！你說官方文件12強比照奧運模式，英語叫「Chinese Taipei」我沒意見，要拿那支旗子在那邊揮，我也沒意見，但為什麼不講「台灣隊加油」？講出台灣隊是很痛苦嗎？

有網友在PTT對此反擊：我們國名就叫中華民國。台灣只是其中一個地區。這蔡英文前總統、賴清德總統都講過，也承認中華民國的主權地位。怎麼還有人在這亂，撕裂民族情感是否？被叫中華台北都沒有矮化了，何況中華隊？只有我們才配享有叫中華隊的名譽，獨家一份，沒人敢搶的。

粉專「政客爽」也質疑，王義川應該先戰賴清德，在2018年東奧正名的公投，賴清德子弟兵林俊憲的辦公室主任曾在民進黨全代會提案正名台灣隊，結果卻撤案了！時任賴閣揆也說要使用中華台北，所以最可惡的是賴清德，而不是電視台，請王義川發起正名公投、發起改國名公投！

政客爽直言：「冷知識，我國為中華民國，所以叫中華隊。」

PTT鄉民表示「台灣隊當然也沒錯，但是中華隊可以當作一個共識啊」、「民進黨越強調台灣隊只是在玩意識型態而已」、「中華電信要改成台灣電信嗎？」