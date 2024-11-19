南投縣國民黨籍草屯鎮長簡景賢18日下午才出席南投縣府與楓康超市聯名便當發表會，深夜11時許被發現倒臥草屯鎮公所鎮長休息室，草屯消防分隊人員到現場發現簡景賢已明顯死亡，享壽65歲，轉通報110，檢警仍在現場處理中。

草屯鎮人口將近10萬，時常與新竹縣竹東鎮競逐「全台第一大鎮」，簡景賢2022年以3萬2006票成功連任草屯鎮鎮長。

草屯鎮公所指出，簡景賢18日下午出席南投縣府與楓康超市聯名便當發表會，活動約4時許結束，他回到草屯鎮公所後沒有外出，深夜11時許，其司機認為鎮長都沒有打電話叫他覺得奇怪，前往鎮長休息室查看，赫見簡景賢疑似身體不適倒臥床上，立即通報119叫救護車，草屯消防分隊人員到現場發現簡景賢已明顯死亡，轉通報110，交由檢警處理。

南投縣民政處指出，草屯鎮長所遺任期超過2年，依《地方制度法》直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。